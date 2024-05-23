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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2B, 9906 L/XL, №1 - Запорожье (526283) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
235,00
Экономия: -7,05 грн
227,95 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
254,00
Экономия: -12,70 грн
241,30 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
279,00
Экономия: -8,37 грн
270,63 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
Всего: упаковка (1)
254,00
Экономия: -7,62 грн
246,38 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -7,47 грн
241,53 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
254,00
Экономия: -7,62 грн
246,38 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
290,00
Экономия: -8,70 грн
281,30 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
262,00
Экономия: -7,86 грн
254,14 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
Всего: 2B, 9906 (1)
249,00
Экономия: -7,47 грн
241,53 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -13,70 грн
260,30 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Никополь, ул. Патриотов Украины, 156/19
Всего: упаковка (1)
269,96 грн
Челси плюс
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (1)
281,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22
Всего: упаковка (1)
309,10 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
206,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
281,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Всего: упаковка (1)
274,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Соборная, 57
Всего: упаковка (1)
281,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 62-А
Всего: упаковка (1)
206,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всего: упаковка (1)
248,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31-А
Всего: упаковка (1)
248,50 грн