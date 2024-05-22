Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2B, 9906 L/XL, №1 - Киев (526283) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
235,00
Экономия: -7,05 грн
227,95 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
254,00
Экономия: -12,70 грн
241,30 грн
В других городах:
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
279,00
Экономия: -8,37 грн
270,63 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
Всего: упаковка (1)
254,00
Экономия: -7,62 грн
246,38 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -7,47 грн
241,53 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
254,00
Экономия: -7,62 грн
246,38 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
290,00
Экономия: -8,70 грн
281,30 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
Всего: 2B, 9906 (1)
249,00
Экономия: -7,47 грн
241,53 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
262,00
Экономия: -7,86 грн
254,14 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -13,70 грн
260,30 грн
Класна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Коваленко Юрия, 2-А
Всего: упаковка (1)
298,50 грн
Ровнолики
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Рокитное, ул. Партизанская, 11
Всего: упаковка (1)
238,65 грн
Ровнолики
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Томашгород, ул. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
254,21 грн
Ровнолики
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Клесов, ул. Центральная, 4-А
Всего: упаковка (1)
221,09 грн
Ровнолики
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Тынное, ул. Украинская, 6-А
Всего: упаковка (1)
212,06 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22
Всего: упаковка (1)
309,10 грн
Челси плюс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (1)
281,00 грн
Ровнолики
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Мизоч, ул. Хмельницкого Богдана, 13-А
Всего: упаковка (1)
238,65 грн
Ровнолики
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Клевань, ул. Центральная, 1/5
Всего: упаковка (1)
261,75 грн
Ровнолики
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
Всего: упаковка (1)
236,05 грн