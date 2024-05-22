Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ размер 3 (610) косыночная повязка, сеточка, №1 - Днепр (Днепропетровск) (234026) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
336,45
Экономия: -28,95 грн
307,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
315,12
Экономия: -37,64 грн
277,48 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 40
Всего: упаковка (1)
330,64
Экономия: -21,54 грн
309,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
Всего: упаковка (1)
365,36
Экономия: -44,54 грн
320,82 грн
Челси плюс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (1)
321,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом