Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер XL, черный, №1 - Запорожье (180583) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
352,49
Экономия: -27,52 грн
324,97 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
260,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
310,86
Экономия: -37,03 грн
273,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
378,64
Экономия: -36,67 грн
341,97 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
383,45
Экономия: -44,71 грн
338,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
347,49
Экономия: -13,49 грн
334,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
200,09 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
240,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
363,83
Экономия: -36,09 грн
327,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
350,97
Экономия: -16,97 грн
334,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
346,16 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
260,01 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
390,69
Экономия: -29,62 грн
361,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
404,33
Экономия: -61,52 грн
342,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
340,16
Экономия: -28,65 грн
311,51 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
385,86
Экономия: -31,85 грн
354,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
344,09
Экономия: -10,09 грн
334,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
395,56
Экономия: -44,29 грн
351,27 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
380,92
Экономия: -28,38 грн
352,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
389,70
Экономия: -61,68 грн
328,02 грн