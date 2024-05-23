Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер XL, черный, №1 - Одесса (180583) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
322,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
322,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
369,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
284,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
355,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
378,66
Экономия: -44,87 грн
333,79 грн
Аптека enter
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
331,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
365,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (1)
354,69 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (2)
298,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
Всего: упаковка (1)
355,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (2)
365,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (1)
355,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
Всего: упаковка (1)
299,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Добровольского, 1
Всего: упаковка (1)
260,01 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
Всего: упаковка (1)
321,77 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 149
Всего: упаковка (1)
260,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
Всего: упаковка (1)
260,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Строителей, 5-З
Всего: упаковка (1)
398,57
Экономия: -32,22 грн
366,35 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
Всего: упаковка (1)
298,90 грн