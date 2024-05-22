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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер XL, черный, №1 - Львов (180583) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
361,82
Экономия: -2,84 грн
358,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
385,62
Экономия: -41,21 грн
344,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
345,52
Экономия: -35,93 грн
309,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
345,63
Экономия: -30,83 грн
314,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (2)
350,07
Экономия: -3,04 грн
347,03 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
347,91
Экономия: -1,57 грн
346,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
348,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
383,44
Экономия: -52,49 грн
330,95 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
349,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
348,29
Экономия: -3,67 грн
344,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
349,38
Экономия: -1,41 грн
347,97 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
316,98
Экономия: -2,57 грн
314,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
391,37
Экономия: -23,52 грн
367,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Всего: упаковка (1)
347,78
Экономия: -0,90 грн
346,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
349,00
Экономия: -4,14 грн
344,86 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
222,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
347,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (1)
358,69
Экономия: -0,23 грн
358,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
354,09
Экономия: -0,42 грн
353,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
350,17
Экономия: -2,69 грн
347,48 грн