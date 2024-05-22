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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер XL, черный, №1 - Киев (180583) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
382,32
Экономия: -62,80 грн
319,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
343,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
382,63
Экономия: -70,10 грн
312,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
274,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (1)
256,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (2)
286,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
241,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
286,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 35
Всего: упаковка (1)
286,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
342,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
404,29
Экономия: -45,86 грн
358,43 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
359,73
Экономия: -5,23 грн
354,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
Всего: упаковка (1)
350,02
Экономия: -40,98 грн
309,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 22
Всего: упаковка (1)
260,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
Всего: упаковка (1)
302,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 10
Всего: упаковка (1)
286,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
Всего: упаковка (1)
389,56
Экономия: -28,49 грн
361,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
Всего: упаковка (1)
275,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 7-А
Всего: упаковка (1)
286,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (1)
260,01 грн