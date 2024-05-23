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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер XL, белый, №1 - Запорожье (180582) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
332,00
Экономия: -60,00 грн
272,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
342,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
344,99
Экономия: -26,16 грн
318,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: 9905, с дополнительной фиксацией (1)
97,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
396,97
Экономия: -64,44 грн
332,53 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 26
Всего: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
155,08
Экономия: -8,53 грн
146,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
373,89
Экономия: -64,85 грн
309,04 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 84
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
332,00
Экономия: -60,00 грн
272,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Апостолово, пл. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
Всего: упаковка (2)
329,13
Экономия: -16,52 грн
312,61 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 2
Всего: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
281,00
Экономия: -53,00 грн
228,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 63
Всего: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
345,26
Экономия: -33,42 грн
311,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Всего: упаковка (1)
99,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
350,62
Экономия: -28,79 грн
321,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
344,72
Экономия: -31,46 грн
313,26 грн