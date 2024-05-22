К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (1) 244,88 Экономия: -17,08 грн 227,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Дрогобыч, ул. Шолом-Алейхема, 1 Всего: упаковка (1) 286,01 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 00:00 График работы Борислав, ул. Поток, 12 Всего: упаковка (3) 265,53 Экономия: -0,19 грн 265,34 грн Забронировать

Аптека сальве Подробнее Открыто Закроется в 00:00 График работы Луцк, просп. Грушевского Президента, 21 Всего: упаковка (1) 361,44 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:45 График работы Делятин, ул. 16-го Июля, 297-Б Всего: упаковка (1) 243,09 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чортков, ул. Бандеры Степана, 11 Всего: упаковка (1) 348,02 Экономия: -3,62 грн 344,40 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14 Всего: упаковка (2) 121,36 грн Забронировать

Социальная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (1) 357,50 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1 Всего: упаковка (2) 243,37 Экономия: -18,64 грн 224,73 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Городенка, ул. Шевченко Тараса, 84 Всего: упаковка (1) 360,29 Экономия: -2,91 грн 357,38 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется через 25 мин График работы Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85 Всего: упаковка (1) 305,00 Экономия: -9,15 грн 295,85 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76 Всего: упаковка (1) 299,00 Экономия: -8,97 грн 290,03 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Владимирец, ул. Почтовая, 15 Всего: упаковка (1) 312,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2 Всего: упаковка (1) 346,39 Экономия: -1,76 грн 344,63 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Житомир, ул. Леси Украинки, 14 Всего: упаковка (1) 305,00 Экономия: -9,15 грн 295,85 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16 Всего: упаковка (1) 370,65 Экономия: -62,48 грн 308,17 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Оболонский, 10 Всего: упаковка (1) 350,02 Экономия: -40,98 грн 309,04 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 160 Всего: упаковка (1) 303,20 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Прилуки, ул. Независимости, 61-Г Всего: упаковка (1) 416,00 Экономия: -74,00 грн 342,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14 Всего: упаковка (1) 388,51 Экономия: -37,24 грн 351,27 грн Забронировать