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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер XL, белый, №1 - Львов (180582) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
244,88
Экономия: -17,08 грн
227,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Дрогобыч, ул. Шолом-Алейхема, 1
Всего: упаковка (1)
286,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (3)
265,53
Экономия: -0,19 грн
265,34 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 21
Всего: упаковка (1)
361,44 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:45
Делятин, ул. 16-го Июля, 297-Б
Всего: упаковка (1)
243,09 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
348,02
Экономия: -3,62 грн
344,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (2)
121,36 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
357,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (2)
243,37
Экономия: -18,64 грн
224,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городенка, ул. Шевченко Тараса, 84
Всего: упаковка (1)
360,29
Экономия: -2,91 грн
357,38 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 25 мин
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
305,00
Экономия: -9,15 грн
295,85 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
299,00
Экономия: -8,97 грн
290,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Почтовая, 15
Всего: упаковка (1)
312,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2
Всего: упаковка (1)
346,39
Экономия: -1,76 грн
344,63 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
305,00
Экономия: -9,15 грн
295,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
370,65
Экономия: -62,48 грн
308,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 10
Всего: упаковка (1)
350,02
Экономия: -40,98 грн
309,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 160
Всего: упаковка (1)
303,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Независимости, 61-Г
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
388,51
Экономия: -37,24 грн
351,27 грн