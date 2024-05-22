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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер XL, белый, №1 - Киев (180582) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
370,65
Экономия: -62,48 грн
308,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
Всего: упаковка (1)
350,02
Экономия: -40,98 грн
309,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 160
Всего: упаковка (1)
303,20 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
252,50 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Независимости, 61-Г
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
305,00
Экономия: -9,15 грн
295,85 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2
Всего: упаковка (1)
345,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
Всего: упаковка (1)
353,94
Экономия: -33,44 грн
320,50 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
299,00
Экономия: -8,97 грн
290,03 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
305,00
Экономия: -9,15 грн
295,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
388,51
Экономия: -37,24 грн
351,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
272,82
Экономия: -31,81 грн
241,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (1)
339,76
Экономия: -29,79 грн
309,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
344,72
Экономия: -31,46 грн
313,26 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
357,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Владимирец, ул. Почтовая, 15
Всего: упаковка (1)
312,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
281,00
Экономия: -53,00 грн
228,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Всего: упаковка (1)
99,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
345,26
Экономия: -33,42 грн
311,84 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 63
Всего: упаковка (1)
342,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 2
Всего: упаковка (1)
342,00 грн