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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер M, черный, №1 - Запорожье (147401) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
279,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
388,38
Экономия: -69,88 грн
318,50 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
379,83
Экономия: -32,13 грн
347,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
303,17 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
330,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
278,91 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
330,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
278,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
387,70
Экономия: -49,52 грн
338,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
343,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
303,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
342,55
Экономия: -29,75 грн
312,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
341,42
Экономия: -32,80 грн
308,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
334,40
Экономия: -43,23 грн
291,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
327,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
389,08
Экономия: -77,17 грн
311,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
350,41
Экономия: -33,67 грн
316,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
356,01
Экономия: -46,98 грн
309,03 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
330,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
326,36 грн