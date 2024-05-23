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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер S, чёрный, №1 - Одесса (147400) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
390,41
Экономия: -70,89 грн
319,52 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
349,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
313,33 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
355,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
354,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
406,15
Экономия: -64,86 грн
341,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
343,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
379,51
Экономия: -37,67 грн
341,84 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Среднефонтанская, 34-А
Всего: упаковка (1)
369,20 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
355,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
365,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Педагогическая, 23-Б
Всего: упаковка (1)
355,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
355,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Костанди, 162/2
Всего: упаковка (1)
349,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (2)
355,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 77
Всего: упаковка (1)
355,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
349,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
355,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (1)
349,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (1)
377,99
Экономия: -30,20 грн
347,79 грн