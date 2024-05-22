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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер S, чёрный, №1 - Киев (147400) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
332,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
306,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
342,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
382,63
Экономия: -70,10 грн
312,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
345,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
292,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
346,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
311,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
175,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
341,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
394,73
Экономия: -36,67 грн
358,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
404,29
Экономия: -45,86 грн
358,43 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
347,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 5/7
Всего: упаковка (1)
342,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
343,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 6
Всего: упаковка (1)
356,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
Всего: упаковка (1)
389,56
Экономия: -28,49 грн
361,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
357,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
Всего: упаковка (1)
303,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (2)
389,96
Экономия: -23,87 грн
366,09 грн