Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер S, чёрный, №1 - Днепр (Днепропетровск) (147400) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
391,53
Экономия: -60,58 грн
330,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
394,88
Экономия: -56,64 грн
338,24 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
312,07 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
336,68 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
352,21
Экономия: -31,71 грн
320,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
336,33 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
391,22
Экономия: -54,50 грн
336,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (2)
346,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
392,16
Экономия: -48,43 грн
343,73 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: упаковка (1)
241,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
401,74
Экономия: -61,02 грн
340,72 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
396,84
Экономия: -47,08 грн
349,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
400,08
Экономия: -60,87 грн
339,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
350,85
Экономия: -40,90 грн
309,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
355,57
Экономия: -41,06 грн
314,51 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
336,20
Экономия: -23,22 грн
312,98 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (1)
326,42 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 32
Всего: упаковка (1)
325,64 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
353,99
Экономия: -52,75 грн
301,24 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
334,11
Экономия: -24,67 грн
309,44 грн