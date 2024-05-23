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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер L, белый, №1 - Одесса (147399) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (9)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
362,49
Экономия: -47,94 грн
314,55 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (4)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (1)
377,36
Экономия: -68,32 грн
309,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
361,55
Экономия: -50,20 грн
311,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
353,28
Экономия: -17,37 грн
335,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: упаковка (1)
357,71
Экономия: -46,36 грн
311,35 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (1)
385,49
Экономия: -19,40 грн
366,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
363,37
Экономия: -20,47 грн
342,90 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
Всего: упаковка (1)
348,30
Экономия: -13,30 грн
335,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Всего: упаковка (1)
394,65
Экономия: -47,27 грн
347,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Южноукраинск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
390,00
Экономия: -23,91 грн
366,09 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Соборная, 50-А
Всего: упаковка (2)
342,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (1)
361,59
Экономия: -49,23 грн
312,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
346,32
Экономия: -33,06 грн
313,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
233,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (2)
340,17
Экономия: -27,26 грн
312,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
342,24
Экономия: -33,12 грн
309,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
Всего: упаковка (1)
342,55
Экономия: -15,75 грн
326,80 грн