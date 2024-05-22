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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер L, белый, №1 - Львов (147399) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
364,67
Экономия: -52,31 грн
312,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
349,86
Экономия: -18,96 грн
330,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
358,83
Экономия: -46,53 грн
312,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -36,86 грн
297,13 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (1)
314,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
318,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
380,15
Экономия: -22,85 грн
357,30 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
314,99
Экономия: -1,42 грн
313,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (1)
267,54 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 13-Б
Всего: упаковка (12)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 00:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
356,59
Экономия: -2,19 грн
354,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (1)
381,80
Экономия: -34,01 грн
347,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Весенняя, 2-Б
Всего: упаковка (1)
346,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
396,95
Экономия: -23,82 грн
373,13 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, пл. Воли, 7
Всего: упаковка (1)
317,46
Экономия: -3,14 грн
314,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Винниченко, 6
Всего: упаковка (1)
268,62
Экономия: -3,14 грн
265,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
316,42
Экономия: -2,96 грн
313,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 120-А
Всего: упаковка (1)
316,18
Экономия: -1,63 грн
314,55 грн
Перша
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91
Всего: упаковка (1)
349,28
Экономия: -1,36 грн
347,92 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:30
Волчинец, ул. Волчинецкая, 225-А
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн