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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер L, белый, №1 - Киев (147399) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (7)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (6)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Еленовская, 34
Всего: упаковка (5)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Политехнический, 3
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (2)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
347,82
Экономия: -0,47 грн
347,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
317,04 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Коломиевский / Васильковская, 17/31-А
Всего: упаковка (6)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
314,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
376,55
Экономия: -23,55 грн
353,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
348,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (2)
298,80
Экономия: -40,86 грн
257,94 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, ул. Княжий Затон, 4/4
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (2)
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, дорога Кольцевая, 12
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вишняковская, 12
Всего: упаковка (1)
314,81 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (1)
359,90 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
212,50 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (1)
359,90 грн