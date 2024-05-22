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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер L, белый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (147399) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (12)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
405,77
Экономия: -40,87 грн
364,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
350,78
Экономия: -28,95 грн
321,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
344,96
Экономия: -34,78 грн
310,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: упаковка (1)
313,47 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (4)
155,16
Экономия: -12,52 грн
142,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
382,93
Экономия: -35,14 грн
347,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
402,68
Экономия: -46,51 грн
356,17 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (1)
389,12
Экономия: -70,62 грн
318,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (1)
349,20
Экономия: -41,09 грн
308,11 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
362,99
Экономия: -65,86 грн
297,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
334,98
Экономия: -22,00 грн
312,98 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
256,00
Экономия: -51,00 грн
205,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
392,63
Экономия: -46,77 грн
345,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
347,25
Экономия: -33,99 грн
313,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (1)
331,22
Экономия: -33,60 грн
297,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (1)
353,10
Экономия: -40,24 грн
312,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
389,45
Экономия: -45,64 грн
343,81 грн