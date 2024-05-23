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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер M, белый, №1 - Одесса (147398) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Шклярука Павла, 12-Д
Всего: упаковка (1)
322,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
313,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Костанди, 162/2
Всего: упаковка (1)
313,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
385,02
Экономия: -43,82 грн
341,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (1)
322,70 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Невского Александра, 43
Всего: упаковка (1)
211,65 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (1)
365,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
313,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (1)
385,49
Экономия: -19,40 грн
366,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 40-А
Всего: упаковка (1)
354,44
Экономия: -21,63 грн
332,81 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
Всего: упаковка (1)
382,71
Экономия: -34,92 грн
347,79 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
365,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
342,26
Экономия: -32,67 грн
309,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
395,03
Экономия: -31,65 грн
363,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
378,68
Экономия: -37,48 грн
341,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
342,24
Экономия: -33,12 грн
309,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
Всего: упаковка (1)
363,73
Экономия: -16,73 грн
347,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3-А
Всего: упаковка (1)
314,77 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (1)
345,04
Экономия: -0,53 грн
344,51 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
354,64
Экономия: -34,06 грн
320,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
349,48
Экономия: -4,44 грн
345,04 грн