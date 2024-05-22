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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер M, белый, №1 - Львов (147398) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
385,62
Экономия: -41,21 грн
344,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
353,28
Экономия: -29,79 грн
323,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
347,82
Экономия: -35,08 грн
312,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
384,10
Экономия: -50,23 грн
333,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
355,67
Экономия: -29,18 грн
326,49 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
336,50 грн
В других городах:
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
242,00
Экономия: -1,17 грн
240,83 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 00:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
358,36
Экономия: -5,13 грн
353,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (1)
342,07
Экономия: -30,47 грн
311,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (4)
244,12 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Весенняя, 2-Б
Всего: упаковка (1)
281,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
Всего: упаковка (1)
347,75
Экономия: -0,72 грн
347,03 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-А
Всего: упаковка (1)
346,10
Экономия: -0,58 грн
345,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
279,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Пулюя Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
348,34 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 12
Всего: упаковка (1)
317,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
346,69
Экономия: -36,51 грн
310,18 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 44/1
Всего: упаковка (1)
349,24
Экономия: -2,57 грн
346,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Сечевых Стрельцов, 12-А
Всего: упаковка (1)
359,58
Экономия: -2,53 грн
357,05 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Подгайцы, ул. Школьная, 28-Б
Всего: упаковка (1)
346,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
332,36
Экономия: -22,05 грн
310,31 грн