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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер M, белый, №1 - Киев (147398) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
342,53
Экономия: -19,33 грн
323,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Всего: упаковка (1)
275,61 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
355,22
Экономия: -1,04 грн
354,18 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
315,23
Экономия: -1,30 грн
313,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
348,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
357,59
Экономия: -48,90 грн
308,69 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
346,50
Экономия: -0,50 грн
346,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 7
Всего: упаковка (1)
388,42
Экономия: -58,94 грн
329,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 3-А
Всего: упаковка (1)
311,29 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
231,00
Экономия: -11,55 грн
219,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вишняковская, 12
Всего: упаковка (1)
311,82 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
333,86
Экономия: -23,89 грн
309,97 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
317,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (1)
338,33
Экономия: -26,98 грн
311,35 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 26
Всего: упаковка (1)
244,85 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 77
Всего: упаковка (2)
303,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новая Боровая, ул. Независимости, 4
Всего: упаковка (1)
314,22 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
318,08 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
314,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
349,54 грн