Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер S, белый, №1 - Львов (147397) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
346,96
Экономия: -33,55 грн
313,41 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
366,53
Экономия: -53,81 грн
312,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
398,95
Экономия: -54,62 грн
344,33 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
355,67
Экономия: -29,18 грн
326,49 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
383,33
Экономия: -24,20 грн
359,13 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
246,60 грн
В других городах:
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
349,37
Экономия: -4,00 грн
345,37 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
347,99 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 75
Всего: упаковка (1)
349,47
Экономия: -5,21 грн
344,26 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, пл. Рынок, 8
Всего: упаковка (1)
280,81
Экономия: -0,73 грн
280,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
396,95
Экономия: -23,82 грн
373,13 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (1)
362,49
Экономия: -4,60 грн
357,89 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тысменица, ул. Галицкая, 2
Всего: упаковка (1)
344,27 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Тлумач, ул. Винниченко, 84
Всего: упаковка (2)
315,74
Экономия: -1,46 грн
314,28 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (2)
335,76
Экономия: -25,71 грн
310,05 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Рынок, 21
Всего: упаковка (1)
316,90
Экономия: -2,89 грн
314,01 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 12/1
Всего: упаковка (1)
348,86
Экономия: -5,51 грн
343,35 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Микуличин, ул. Грушевского Михаила, 77-А
Всего: упаковка (1)
348,57
Экономия: -2,74 грн
345,83 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 156
Всего: упаковка (1)
395,07
Экономия: -40,41 грн
354,66 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Мира, 2
Всего: упаковка (1)
315,69
Экономия: -3,21 грн
312,48 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Верховина, ул. Франко Ивана, 8-Б
Всего: упаковка (1)
349,06 грн