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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер S, белый, №1 - Киев (147397) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
383,11
Экономия: -29,10 грн
354,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (2)
357,59
Экономия: -48,90 грн
308,69 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
329,00
Экономия: -16,45 грн
312,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 2/19
Всего: упаковка (1)
356,81
Экономия: -43,95 грн
312,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 35
Всего: упаковка (1)
286,01 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Всего: упаковка (1)
343,83
Экономия: -33,65 грн
310,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
347,52
Экономия: -22,70 грн
324,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (2)
333,86
Экономия: -23,89 грн
309,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
Всего: упаковка (1)
331,33
Экономия: -21,89 грн
309,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, пл. Базарная, 3
Всего: упаковка (1)
346,09
Экономия: -0,21 грн
345,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Калиновка, ул. Чкалова, 6
Всего: упаковка (1)
316,05 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (1)
360,68 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
Всего: упаковка (1)
360,80
Экономия: -2,40 грн
358,40 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
336,00
Экономия: -10,08 грн
325,92 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Всего: упаковка (1)
329,00
Экономия: -9,87 грн
319,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (2)
388,20
Экономия: -68,60 грн
319,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (1)
359,59
Экономия: -4,54 грн
355,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
338,86
Экономия: -10,86 грн
328,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
Всего: упаковка (1)
346,41
Экономия: -1,06 грн
345,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Березно, ул. Буховича, 10
Всего: упаковка (1)
346,75
Экономия: -2,35 грн
344,40 грн