Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАСПИРАТОР ДЛЯ НОСА "BABY-NOVA"Цены в аптеках

АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА "BABY-NOVA" , №1 - Киев (179491) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 30
Всего: упаковка (2)
110,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
111,64 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
Всего: упаковка (1)
111,37 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
91,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 14
Всего: упаковка (1)
110,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 89-А
Всего: упаковка (1)
110,67 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 15
Всего: упаковка (1)
108,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ворзель, ул. Курортная, 62
Всего: упаковка (1)
96,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (1)
110,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Летки, ул. Шевченко, 74-А
Всего: упаковка (1)
90,69 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Березань, ул. Филатова Академика, 26-А
Всего: упаковка (1)
111,96 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 141/2
Всего: упаковка (1)
111,42 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ружин, ул. Соборная, 60
Всего: упаковка (2)
111,36 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
Всего: упаковка (1)
111,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Иршанск, перек. Гулия / Гагарина Юрия, 5/10
Всего: упаковка (1)
112,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Больничная, 2
Всего: упаковка (1)
111,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ичня, ул. Воскресенская, 28
Всего: упаковка (1)
90,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 7
Всего: упаковка (1)
112,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ладан, ул. Мира, 110
Всего: упаковка (1)
90,91 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Цибулев, ул. Славы, 4
Всего: упаковка (1)
111,58 грн