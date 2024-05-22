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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО коврик большой 7 Ag, №1 - Киев (190485) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
2001,86
Экономия: -112,96 грн
1888,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (3)
1928,25
Экономия: -110,35 грн
1817,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (2)
1932,62
Экономия: -122,71 грн
1809,91 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
2008,66
Экономия: -183,26 грн
1825,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
1999,97
Экономия: -174,57 грн
1825,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
1974,47
Экономия: -85,57 грн
1888,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (3)
1743,15
Экономия: -52,25 грн
1690,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (3)
1925,16
Экономия: -107,26 грн
1817,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
1906,95
Экономия: -160,92 грн
1746,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
1925,38
Экономия: -179,35 грн
1746,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
Всего: упаковка (1)
1963,13
Экономия: -103,54 грн
1859,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (3)
2014,89
Экономия: -125,99 грн
1888,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (2)
1994,11
Экономия: -135,94 грн
1858,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
1849,02
Экономия: -119,02 грн
1730,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (2)
1879,81
Экономия: -109,91 грн
1769,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (3)
1771,56
Экономия: -80,66 грн
1690,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1949,53
Экономия: -124,13 грн
1825,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
Всего: упаковка (2)
1915,97
Экономия: -106,06 грн
1809,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (2)
1914,81
Экономия: -120,91 грн
1793,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
1946,70
Экономия: -121,30 грн
1825,40 грн