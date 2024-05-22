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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО Мячик игольчатый, 4 Ag, №1 - Львов (177972) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
581,60 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
589,53
Экономия: -69,57 грн
519,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Зодчих, 40
Всего: упаковка (2)
635,68
Экономия: -101,40 грн
534,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Всего: упаковка (1)
589,80
Экономия: -57,72 грн
532,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (2)
599,71
Экономия: -64,86 грн
534,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
595,16
Экономия: -63,08 грн
532,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
626,79
Экономия: -92,36 грн
534,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
636,54
Экономия: -102,26 грн
534,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
648,60
Экономия: -114,32 грн
534,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
624,65
Экономия: -89,93 грн
534,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
Всего: упаковка (1)
602,55
Экономия: -67,67 грн
534,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
569,53
Экономия: -34,88 грн
534,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
634,77
Экономия: -100,49 грн
534,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (2)
606,23
Экономия: -71,74 грн
534,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
572,82
Экономия: -41,13 грн
531,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
586,93
Экономия: -51,83 грн
535,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (2)
562,64
Экономия: -77,99 грн
484,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
578,84
Экономия: -48,97 грн
529,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (1)
571,96
Экономия: -38,55 грн
533,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
573,49
Экономия: -44,90 грн
528,59 грн