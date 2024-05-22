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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО Мячик игольчатый, 4 Ag, №1 - Днепр (Днепропетровск) (177972) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
579,36
Экономия: -50,77 грн
528,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (1)
574,73
Экономия: -41,32 грн
533,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
566,08
Экономия: -36,21 грн
529,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (2)
561,24
Экономия: -76,59 грн
484,65 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 13:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
581,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
567,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
640,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
597,64
Экономия: -62,54 грн
535,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
572,82
Экономия: -41,13 грн
531,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (2)
606,23
Экономия: -71,74 грн
534,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
634,77
Экономия: -100,49 грн
534,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
595,16
Экономия: -63,08 грн
532,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
648,60
Экономия: -114,32 грн
534,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
569,53
Экономия: -34,88 грн
534,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
636,54
Экономия: -102,26 грн
534,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
624,65
Экономия: -89,93 грн
534,72 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
572,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (1)
640,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Костанди, 162/2
Всего: упаковка (1)
680,00 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
583,00 грн