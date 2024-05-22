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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО Спутник плюс 6,2 Ag, №1 - Харьков (190487) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
242,76
Экономия: -22,36 грн
220,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Всего: упаковка (1)
243,81
Экономия: -23,86 грн
219,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
245,15
Экономия: -28,93 грн
216,22 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
262,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: упаковка (1)
262,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
262,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
227,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
233,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Костанди, 162/2
Всего: упаковка (1)
245,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
262,20 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
227,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Житомирлики
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
237,73 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
193,36 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
Всего: упаковка (1)
230,11 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Нововолынск, просп. Дружбы, 10
Всего: упаковка (1)
222,59 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Стрый, ул. Успенская, 3-А
Всего: упаковка (1)
230,11 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
Всего: упаковка (1)
230,11 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом