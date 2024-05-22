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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 5 м, №1 - Киев (295796) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (3)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (2)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (2)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (10)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
103,47
Экономия: -13,04 грн
90,43 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (4)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (5)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (4)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (14)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (1)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
Всего: упаковка (4)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (2)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -30,89 грн
79,11 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (3)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (4)
125,70
Экономия: -38,03 грн
87,67 грн