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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 3 м, №1 - Одесса (295794) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
63,53
Экономия: -8,01 грн
55,52 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (2)
62,62
Экономия: -10,43 грн
52,19 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (3)
71,40
Экономия: -17,30 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
63,84
Экономия: -8,04 грн
55,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
Всего: упаковка (1)
69,80
Экономия: -21,14 грн
48,66 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (3)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (3)
69,80
Экономия: -21,14 грн
48,66 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (4)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
Всего: упаковка (1)
72,54
Экономия: -21,72 грн
50,82 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
63,84
Экономия: -8,04 грн
55,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 4/6
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (1)
71,40
Экономия: -21,61 грн
49,79 грн