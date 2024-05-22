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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 3 м, №1 - Киев (295794) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
63,84
Экономия: -8,04 грн
55,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (3)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (4)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
60,32
Экономия: -4,52 грн
55,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
76,50
Экономия: -22,40 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (4)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
63,84
Экономия: -8,04 грн
55,80 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (1)
71,40
Экономия: -21,61 грн
49,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн