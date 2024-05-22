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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 3 м, №1 - Харьков (295794) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (2)
62,62
Экономия: -10,43 грн
52,19 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
Всего: упаковка (1)
69,80
Экономия: -21,14 грн
48,66 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 4/6
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (4)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 1
Всего: упаковка (3)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Милютенко, 34
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Соборности, 6
Всего: упаковка (1)
64,00
Экономия: -9,90 грн
54,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (29)
76,50
Экономия: -22,40 грн
54,10 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
63,84
Экономия: -8,04 грн
55,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Красной Калины, 32-Б
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
76,50
Экономия: -22,40 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (3)
77,60
Экономия: -23,50 грн
54,10 грн