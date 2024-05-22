К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Днепр, просп. Поля Александра, 1/9 Всего: упаковка (2) 62,62 Экономия: -10,43 грн 52,19 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Бориспольская, 34 Всего: упаковка (2) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д Всего: упаковка (1) 69,80 Экономия: -21,14 грн 48,66 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5 Всего: упаковка (2) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Пасхалина Юрия, 4/6 Всего: упаковка (1) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Ревуцкого, 16-А Всего: упаковка (1) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18 Всего: упаковка (4) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Миропольская, 1 Всего: упаковка (3) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Милютенко, 34 Всего: упаковка (1) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, просп. Соборности, 6 Всего: упаковка (1) 64,00 Экономия: -9,90 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Краковская, 13 Всего: упаковка (29) 76,50 Экономия: -22,40 грн 54,10 грн Забронировать

Аптека нц Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 68 Всего: упаковка (1) 63,84 Экономия: -8,04 грн 55,80 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Энтузиастов, 13-А Всего: упаковка (2) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 32-Б Всего: упаковка (1) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Окипной Раисы, 9 Всего: упаковка (1) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, просп. Воскресенский, 15 Всего: упаковка (1) 76,50 Экономия: -22,40 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 15 Всего: упаковка (1) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Киев, ул. Лаврская, 8 Всего: упаковка (2) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1 Всего: упаковка (1) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А Всего: упаковка (3) 77,60 Экономия: -23,50 грн 54,10 грн Забронировать