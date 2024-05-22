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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 2 м, №1 - Львов (295793) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (4)
51,50
Экономия: -14,64 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (1)
49,60
Экономия: -12,74 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (1)
51,50
Экономия: -14,64 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (2)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мостицкая, 9
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (4)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (5)
51,50
Экономия: -14,64 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (3)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (2)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
51,50
Экономия: -14,64 грн
36,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн