Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 2 м, №1 - Харьков (295793) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 4/6
Всего: упаковка (3)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 1
Всего: упаковка (3)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Соборности, 6
Всего: упаковка (2)
43,50
Экономия: -6,64 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (1)
51,50
Экономия: -14,64 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (2)
45,90
Экономия: -9,04 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (2)
51,50
Экономия: -14,64 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
51,50
Экономия: -14,64 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (2)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (3)
52,80
Экономия: -15,94 грн
36,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (5)
51,50
Экономия: -14,64 грн
36,86 грн