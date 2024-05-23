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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Одесса (295791) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
103,00
Экономия: -30,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Васильковская, 55
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
85,01
Экономия: -10,71 грн
74,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (1)
93,00
Экономия: -28,12 грн
64,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (3)
93,00
Экономия: -20,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (2)
103,00
Экономия: -30,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (1)
103,00
Экономия: -30,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (3)
103,00
Экономия: -30,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
Всего: упаковка (1)
93,00
Экономия: -28,12 грн
64,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (3)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн