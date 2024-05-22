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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Харьков (295791) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека
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Открыто Закроется через 45 мин
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (2)
72,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
Всего: упаковка (1)
70,00 грн
В других городах:
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
Всего: упаковка (1)
93,00
Экономия: -28,12 грн
64,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, шоссе Харьковское, 121
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (1)
93,00
Экономия: -28,12 грн
64,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (3)
93,00
Экономия: -20,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Кубанской Украины, 26
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 1
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Милютенко, 34
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (8)
87,80
Экономия: -26,55 грн
61,25 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
84,99
Экономия: -10,71 грн
74,28 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (2)
103,00
Экономия: -30,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (1)
103,00
Экономия: -30,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 19
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всего: упаковка (2)
93,00
Экономия: -28,12 грн
64,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
85,01
Экономия: -10,71 грн
74,30 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн