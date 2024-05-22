Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 4 м, №1 - Львов (295790) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (1)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (3)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (1)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 22
Всего: упаковка (3)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (3)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (1)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (2)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
75,30
Экономия: -22,79 грн
52,51 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (1)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (1)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (1)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
83,70
Экономия: -25,29 грн
58,41 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
71,20
Экономия: -18,69 грн
52,51 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
75,30
Экономия: -22,79 грн
52,51 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (4)
75,30
Экономия: -22,79 грн
52,51 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
75,30
Экономия: -22,79 грн
52,51 грн