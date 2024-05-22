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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м, №1 - Львов (295789) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
49,83
Экономия: -6,78 грн
43,05 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 26
Всего: упаковка (1)
57,60
Экономия: -17,45 грн
40,15 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
Всего: упаковка (1)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (3)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (2)
62,40
Экономия: -17,71 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (2)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (2)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (4)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (2)
62,40
Экономия: -17,71 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (3)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (1)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
Всего: упаковка (1)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 22
Всего: упаковка (3)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (2)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мостицкая, 9
Всего: упаковка (1)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (2)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
Всего: упаковка (2)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (4)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (10)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн