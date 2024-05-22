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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (295789) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (1)
49,76
Экономия: -3,74 грн
46,02 грн
В других городах:
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (2)
53,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (3)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Всего: упаковка (1)
62,40
Экономия: -17,71 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
Всего: упаковка (4)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (3)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
Всего: упаковка (2)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (3)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Милютенко, 34
Всего: упаковка (2)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (1)
62,40
Экономия: -17,71 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Кубанской Украины, 26
Всего: упаковка (2)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (5)
52,66
Экономия: -6,64 грн
46,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (1)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (2)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (4)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (2)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
52,66
Экономия: -6,64 грн
46,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
64,10
Экономия: -19,41 грн
44,69 грн