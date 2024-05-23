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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м, №1 - Одесса (295787) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
36,42
Экономия: -4,59 грн
31,83 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Грушевского Михаила, 95
Всего: упаковка (1)
34,92
Экономия: -5,18 грн
29,74 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (3)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (1)
45,50
Экономия: -14,54 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (6)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
36,42
Экономия: -4,59 грн
31,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
45,50
Экономия: -14,54 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн