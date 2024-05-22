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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м, №1 - Львов (295787) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 26
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (1)
41,50
Экономия: -10,54 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
35,05
Экономия: -3,93 грн
31,12 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (3)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 22
Всего: упаковка (4)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (6)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
40,50
Экономия: -12,83 грн
27,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
36,42
Экономия: -4,59 грн
31,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн