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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м, №1 - Харьков (295787) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Сумская, 90
Всего: упаковка (1)
38,93 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Ромны, ул. Соборная, 6
Всего: упаковка (1)
33,25
Экономия: -3,61 грн
29,64 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Грушевского Михаила, 95
Всего: упаковка (1)
34,92
Экономия: -5,18 грн
29,74 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (3)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Кубанской Украины, 26
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 1
Всего: упаковка (3)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Милютенко, 34
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Красной Калины, 32-Б
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
45,50
Экономия: -14,54 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (3)
41,50
Экономия: -10,54 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -14,34 грн
30,96 грн