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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м, №1 - Одесса (295786) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
28,75
Экономия: -3,62 грн
25,13 грн
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (3)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (5)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (3)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн