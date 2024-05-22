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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м, №1 - Львов (295786) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 26
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
Всего: упаковка (1)
34,80
Экономия: -10,41 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 11
Всего: упаковка (3)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (5)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
Всего: упаковка (1)
30,00
Экономия: -9,47 грн
20,53 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (3)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн