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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м, №1 - Харьков (295786) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 1
Всего: упаковка (3)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Милютенко, 34
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (3)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (3)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Красной Калины, 32-Б
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (3)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
31,70
Экономия: -10,04 грн
21,66 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (2)
34,80
Экономия: -10,41 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (3)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 19
Всего: упаковка (5)
35,60
Экономия: -11,21 грн
24,39 грн