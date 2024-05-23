Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м, №1 - Одесса (295785) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
20,32
Экономия: -2,56 грн
17,76 грн
В других городах:
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (5)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
Всего: упаковка (3)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (4)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
20,32
Экономия: -2,56 грн
17,76 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 4/6
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (3)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (3)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн