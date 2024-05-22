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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м, №1 - Киев (295785) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 35 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (3)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
20,32
Экономия: -2,56 грн
17,76 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (3)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (1)
22,70
Экономия: -7,16 грн
15,54 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (2)
21,40
Экономия: -4,16 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (3)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн