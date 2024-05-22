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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (295785) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (2)
21,00 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Сумская, 90
Всего: упаковка (1)
21,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (5)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
Всего: упаковка (3)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (4)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 4/6
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Соборности, 6
Всего: упаковка (2)
21,95
Экономия: -4,71 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (1)
22,70
Экономия: -7,16 грн
15,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (2)
21,40
Экономия: -4,16 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Милютенко, 34
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Кубанской Украины, 26
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (4)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (2)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
20,32
Экономия: -2,56 грн
17,76 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -7,96 грн
17,24 грн