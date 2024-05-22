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БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ низкие, №50 - Харьков (229474) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: низкие (23)
45,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (2)
45,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (2)
37,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Маяковского, 20
Всего: упаковка (2)
39,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (4)
43,50
Экономия: -3,26 грн
40,24 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (2)
45,10
Экономия: -3,38 грн
41,72 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (4)
46,07
Экономия: -5,80 грн
40,27 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
46,04
Экономия: -5,80 грн
40,24 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
43,52
Экономия: -3,27 грн
40,25 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
Всего: низкие (46)
38,34 грн
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