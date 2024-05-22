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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО Стельки плюс (с тапочками) 5 Ag (р. 37-40), №1 - Киев (178916) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
918,41
Экономия: -147,55 грн
770,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
827,68
Экономия: -66,91 грн
760,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
897,68
Экономия: -123,96 грн
773,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
870,92
Экономия: -103,06 грн
767,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
819,15
Экономия: -47,48 грн
771,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
862,15
Экономия: -91,39 грн
770,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Зодчих, 40
Всего: упаковка (1)
917,17
Экономия: -146,31 грн
770,86 грн
Витамин
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Открыто Круглосуточно
Киев, просп. Соборности, 5
Всего: упаковка (1)
866,80 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
999,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
999,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
953,35 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 21:30
Белая Церковь, ул. Хмельницкого Богдана, 3/23
Всего: упаковка (1)
866,80 грн
Житомирлики
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
765,82 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Нововолынск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (1)
665,90 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 53/1
Всего: упаковка (1)
725,08 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом